Widać mentalność ruska. Jak wagnerowcy szli na Moskwę to #!$%@? i chcieli się dogadać. Gdy tylko Prognożyn stal się zależny to go podstępnie zabili.



Pamiętajcie, jak bylaby wojna z Rosją akt pokoju podpisywac dopiero gdy powstanie Ocean marzeń.



Jak Ukraina się ugnie teraz i podpisze pokój to za 5 lat ruscy nie zlekceważą inwazji.