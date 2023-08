No coś mi się nie zgadza.

Po pierwsze to wydaje mi się że śmigłowiec aż takiego silnego podmuchu nie zrobi, no może jakby wylądował na cmentarzu ale tam są drzewa więc musiał lecieć ten 5-10 m nad ziemią minimum.

Dwa to właśnie drzewa - nie widzę żeby były mocno połamane a bo byle wichurze jest multum gałęzi, widzę też że jest filmik ze złamanym krzyżem a tam sobie bod nim rosną kwiatuszki, Pokaż całość