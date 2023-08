Mam pompę ciepła i w miesiącach zimowych miałem zużycie nie większe niż 300kWh/ms



Ale żeby to grało to trzeba mieć pewną wiedzę w temacie (inżynier here)



Po pierwsze mam gruntową bo akurat na wschodzie Polski mamy często niskie temperatury, dobrze wykonane i wydajne dolne źródło robi robotę

Po drugie pompa dobrana do wielkości budynku tak aby nie taktowała, czym mniej startów tym lepiej dla żywotności urządzenia a te tanie nie są

