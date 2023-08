Wibor powinien przewidywać przyszła stopę %. I to całkiem dobrze robi

Pokaż całość

Nie wiem skąd to wziąłeś. WIBOR zgodnie z opisem BMR ma za zadanie odzwierciedlać rynek i oddawać koszt/cenę, a nie cokolwiek przewidywać.Ponieważ wiem do czego zmierza ta dyskusja to napisz od razu "Jak ci się nie podoba to, że banki w Polsce według swojego widzimisię ustalają wysokość raty kredytu to nie bierz kredytu albo wyemigruj do Niemiec, Francji