Uważałbym z takimi demonstracjami. Cieżko powiedzieć na ile to są słowa dziewczyny, a na ile bełkot samego AI. Gdyby chcieli zademonstrować, że system działa prawidłowo, to wystarczyło by kazać jej przeczytać tekst z kartki, wtedy można by zmierzyć jaka jest dokładność tego "odczytywania myśli", a zapewne jest niewielka.