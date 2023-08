Chcieliście demokracji to macie. Pewna grupa obywateli dostała przywilej i żadna siła polityczna tego przywileju nie odbierze bo to równałoby się u utratą popularności w tej grupie. A że ta grupa to połowa głosujących to nie ma szans żeby jakakolwiek partia cokolwiek z tym zrobiła. Jedynym rozwiązaniem byłoby gdyby rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do trybunału konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie ustawy emerytalnej pod kątem zgodności a art 32 konstytucji.

