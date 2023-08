Co jakis czas widać, ze Ukraińcy to naród przyzwyczajony do łamania wszelkich przepisów. Pewnie dlatego, ze u nich za takie przewinienia kara to maksymalnie „stówka” włożona do dowodu albo prawajazdy i można jechac dalej tak jak się jechało. Może za 20-30 lat jest szansa ze coś się zmieni tez u nich. Narazie tego nie widzę żeby legalnie wstąpili do struktur UE.