No i co dziwnego? Vox populi, vox konpederatio. Ludzie, dla których samochód (oczywiście spalinowy) to sens życia, wyznacznik statusu społecznego i godności ludzkiej to trzon "wolnościowego" elektoratu. Przekraczanie w zabudowanym prawem, nie towarem, zaś na drogach zabijają głównie drzewa i piesi (których nie stać na AUTO, gdyż pracują na etacie i są niezaradni). # pochowacpodprogiem