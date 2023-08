To jest właśnie minus tego systemu, że do polityki może iść każdy. Kandyduje Zdzisiu rolnik co całe życie zasuwał, jakimś cudem dostanie się do sejmu, bo inni rolnicy na niego głosowali,bo hehe Zdzisiu swój chłop zna rolnictwo to o nas zadba. A Zdzisiu pierwszego dnia: ( ͡ $ ͜ ʖ ͡ $) i zapomni po co w ogóle tam szedł, byle hajs na koncie sie zgadzał xd