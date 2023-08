Do ludzi, którzy proponują wyższe podatki od lotów, czy tam na paliwa lotnicze - ludzie z prywatnymi odrzutowcami są na tyle bogaci, że nawet podwyżka cen x10 nie spowoduje, że przestaną latać, mają już takie ilości pieniędzy, że to nie będzie miało dla nich znaczenia, jak chcemy to rozwiązać to tylko zakazem prywatnych odrzutowców a nie kolejnymi podatkami, które tych ludzi nie ruszają