Ogolnie to Trzaskowski jest za wolnoscią słowa i dyskusji. Ale tylko jeżeli to jego słowa i jego dyskusja.

Ogólnie to Trzaskowski jest za wspołpracą z NGO. Ale tylko jeżeli to NGO zgodne z jego swiatopoglądem.

Ogolnie to Trzaskowski zgadza sie z Konfederacją jeżeli chodzi o gospodarkę. Ale tylko jeżeli ma wyżebrać jakies głosy.

Ogolnie to Trzaskowski jest za ograniczeniem ruch samochdów. Ale tylko jeżeli sam będzie mogł dalej jeździc w drodze 'wyjatku'. Pokaż całość