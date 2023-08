To co zrobiono w Szwecji, Francji i w ogóle, w całej tzw. Europie Zachodniej, czyli nawpuszczanie takiej ilości emigrantów o nie-europejskim pochodzeniu, można nazwać chyba zbrodnią nie tylko przeciw tym pierwotnym narodom, ale i przeciw samym tym emigrantom. To nie jest wina tych często biednych, zacofanych emigrantów, ale to wina tych co ich do Europy wpuścili. Takie coś tylko robi grunt "drugiemu Hitlerowi", który znowu doprowadzi do niewiadomo czego w celu "oczyszczania" Pokaż całość