Już w 2016 Morawiecki to zapowiadał wraz Kaczyńskim, choć ten drugi mało z tego rozumiał, mówili że Polska będzie w awangardzie IV rewolucji przemysłowej Klausa Schwaba. Również od kilku lat zapowiada też schwabowski projekt kapitalizmu interesariuszy, mówił to w 2018 i mówi teraz. https://wykop.pl/link/6927609/mateusz-morawiecki-zapowiada-nowa-forme-kapitalizmu-patronem-jest-klaus-schwab tym samym tłumacząc całą nowomowę Schwaba na bardziej strawną dla Polaków tak by do końca się nie orientowali o co tak naprawdę chodzi https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1311607%2Cmorawiecki-musimy-zmieniac-polski-kapitalizm-.html