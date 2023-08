Ciekawostka. Obecnie na gg jest coś takiego jak ruletka, losuje sie osoby i mozna z nimi pisać. Kiedyś było coś takiego jak PoGGaducha - wczesny etap ruletki, tylko wyglądała zupełnie inaczej. Losowało Ci rozmówcę, mogliście rozmawiać tylko 7 minut, nie miałeś ani zdjęć, ani żadnych informacji, na końcu obie strony musiał zgodzić się na to by przekazać sobie nr. Jak CI się podobało, to to robiłeś. Akurat wpadłem tam na fajną dziewczynę, Pokaż całość