Ej właśnie. Bo jednak chciałem się zaszczepić, nie ma co ryzykować, jesień idzie, pewnie kolejna fala przyjdzie. No i tak sobie poczytałem i stwierdziłem, że najlepsza będzie AstraZeneca właśnie. Tylko problem taki, że nigdzie już chyba nią nie szczepią! Dlaczego? Przecież by jej nie wycofali no bo po co? Pamiętam, że od początku mówiono, że wszystkie szczepionki są bezpieczne i skuteczne.