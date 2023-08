To jest przede wszystkim smutne. To, że jakiś inwestor czy kontrahent nie dostanie zwrotu swojej działki jest nieuczciwe i skandaliczne, ale realnie poskutkuje tylko koniecznością poczekania przez niego z zakupem kolejnego mieszkania/auta/jachtu/cygar czy co tam bogaci ludzie kupują. Natomiast brak pensji dla szarych pracowników to realne zagrożenie dla ich bytu, bo te pieniądze w większości idą na jedzenie, mieszkanie, rachunki, czy dzieci.