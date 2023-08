Przypomnę - znane to: grawitacja, siły elektromagnetyczne oraz jądrowe oddziaływania słabe i silne. Jeżeli odkrycie się potwierdzi, to stoimy na granicy potężnego skoku poznawczego - a w konsekwencji technologicznego. Kto wie, czy przy okazji nie wyjaśnią się inne zjawiska i czy to przypadek.