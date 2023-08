Czyli tradycyjnie, ochrona zatrudnia ludzi z dwucyfrowym iq, bo im powiedzieli to tak robią, nie liczą się z tym, że audytor może to robić, wzywają bezprawnie policję, która chce wylegitymować kogoś za legalne rzeczy XD

Już widzę rodziny tych nieboraków, poszłaś do ochrony bo nie miałaś innej pracy i co? Dalej nic nie umiesz. Poszedłeś do policji i wszyscy się z ciebie śmieją bo tyle lat pracujesz i nie znasz przepisów.