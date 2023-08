Hipoteza że wielki wybuch jest cykliczny jest znana od dawna. Jest też teoria, że wielki wybuch to tak na prawdę następstwo zmiany praw fizyki gdzie co jakiś "czas" dochodzi do zmian pojedynczych stałych czy nawet całych praw fizyki... Piękna teoria, chciałbym dożyć jej zweryfikowania bo ciekawa jest idea świata o innej fizyce.