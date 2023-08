Pamiętam jak jechałem z Warszawy do Białegostoku jakoś 2 lata temu i dosłownie co 10 km mijałem bilbord jak ten poniżej.



I zacząłem się zastanawiać czy my już nie wyprzedziliśmy rzeczywistości orwellowskiej? Kiedy plansze "w Polsce żyje się dobrze", "jest super, więc o co ci chodzi?" :( #!$%@?, za nasze własne pieniądze wykupują reklamy, żeby nam powiedzieć, że mamy tanie paliwo.



Trudno uwierzyć w to gówno w którym żyjemy od 2015.