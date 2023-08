Witam Wszystkich!

Chciałbym podzielić się z wami moimi doświadcze­niami. Po przyjeździe do Szklarskiej Poręby postanowiłem skorzystać z usługi taksówkowej. Wybór padł na firmę „Pączek". Chciałbym, aby mój wpis był wyświetlany jak najdłużej, bez ingerencji moderacji lub działu prawnego, więc nie będę nikogo obrażał i wypowiem się w samych superlatywach. Wybór taxi został podparty opiniami na stronie Google Maps "Radio Taxi " Pączek" taxi Szklarska Poręba". W większości ocena firmy to pięć gwiazek i jedna gwiazdka. Po telefonicznej rezerwacji (nr tel.693 314 912) pojawił się bus kierowany przez naszego przyjaciela zza wschodniej granicy. Wyżej wymieniony Pan, będąc w sile wieku, postanowił oddać hołd naszemu krajowi, powierzając swoją rodzinę i ojczyznę swoim rodakom a sam rozpoczął pracę nad zwiększaniem PKB naszego kraju, poprzez pracę jako kierowca taksówki w firmie "Radio Taxi" „Pączek" .

Jako licencjonowany taksówkarz od razu zaproponował skrócenie formalności do "10zł za osobę", bo przecież wskazania taksometrów jest dla frajerów a turysta który ma mapę w telefonie to nie tylko frajer ale też debil. Jako frajer i debil wyraziłem swoje wątpliwości co do wysokości opłaty przewozu czterech osób na odległość 2,2km samochodem i opuściliśmy busa firmy „Radio Taxi" "Pączek".

Postanowiłem zadzwonić do dyspozytora pod numer 693 314 912 i tam również wyrazić swoje wątpliwości. Niestety nie zrobiłem tego z należytą kulturą. Teraz już wiem, przeczytałem komentarze na Google Map, (ale dopiero po fakcie), że pan Pączek słynie z ostrej i celnej riposty. Tym razem także nie zawiódł, udzielił mi cennej lekcji jak powinna wyglądać wzorowa obsługa klienta, a nawet zaproponował, że osobiście podjedzie i wyjaśni mi zasady kulturalnej komunikacji i współrzycia społecznego. Na co oczywiście ochoczo przystałem, w końcu taka okazja nie zdarza mi się na codzień.

I tutaj zawiodłem się bardzo. Czekałem 25 minut. Nadaremno. W złości pomyślałem: "A-ha! Teraz już wiem, skąd się biorą te negatywne komentarze! Sam też wystawię mu jedną gwiazdkę!"

Na szczęście jadąc taksówką innej firmy - ochłonąłem. Zrozumiałem, że to był żart. Przecież pan Pączek (czy inny jego pracownik-dyspozytor) nigdy nie zostawił by stanowiska pracy, nie naraziłby dobrego imienia firmy, aby w godzinach pracy, zająć się wyłącznie jednym klientem, w dodatku frajerem i debilem.

Tak więc polecam firmę Radio Taxi „Pączek". Zwłaszcza pracownikom kontroli skarbowej, pracownikom wydziału komunikacji, straży miejskiej itp. Także turystom, ale tym kulturalnym, ogarniętym nie wnikającym za bardzo którędy jadą i za ile.

Pozdrawiam