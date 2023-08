Jakie mózgi ci ludzie co to oglądają to jest gąbka w głowie a nie mózg.

Mam w rodzinie 2 bardzo (BARDZO) wysoko postawionych pisowców, przecież oni się śmieją z głupich Polaków, sami mają z dosłownie biednego gówno domu teraz ogromne posiadłości i tak samo ich dzieciaki. Najlepsze jest że duża część rodziny jest duma z tych złodziejów i nie brzydzi się nimi. A tamci normalnie mówią jak ludzie są głui i ile Pokaż całość