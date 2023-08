Zawsze zdarzały się katastrofalne powodzie, susze i trzęsienia ziemi. Nie wierzcie, że to tylko tak w ostatnich latach i z powodu zmian klimatu z winy człowieka. To co się obecnie zmieniło to szybkość obiegu informacji i wtórny szybszy obieg amatorskich nagrań filmowych takich naturalnych katastrof sił przyrody poprzez media społecznościowe.