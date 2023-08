To tak jakbym zebrał się z kolegami w liczbie 40 na szatni i byśmy rozmawiali o 2x podwyżce, premi i skróceniu czasu pracy do 6 godzin. Wszyscy byliby zadowoleni po rozmowach tylko co z tego jak szef nic nie wie bo go nie zaproszono.

Nie po to się wszczyna wojny by na nich tracić, tutaj nie ma żadnego kompromisu więc jak chcę wszystkie terytoria, ukarać zbrodniarzy itd.. to tylko droga wojny. Druga Pokaż całość