Polacy, którzy zamówili auto w takiej konfiguracji czekali grubo ponad rok, aby nagle dowiedzieć się, że jest problem z tymi elementami wyposażenia i albo bierzesz Pan w okrojonej wersji i dostajesz 5000 zł rabatu, albo zwracamy zaliczkę i do widzenia. W tym czasie w polskiej wersji strony kia.com znikają z wyposażenia te 4 elementy, natomiast nazwa pozostaje taka sama. Tutaj pierwsze pytanie, które wyślę do UOKIK, czy nie jest to oszukiwanie klientów? Oglądasz recenzje Sorento i czytasz artykuły, w których wszyscy zachwycają się samochodem i często wspominają o tym wyposażeniu w Prestige Line, a nagle cyk i firma pod taką samą nazwą sprzedaje okrojoną wersję... Co prawda niektórzy handlowcy posługują się nazwą Prestige Line New, ale ta też sugeruje że jest to jakaś nowa wersja, pewnie lepsza, a tak naprawdę mega okrojona poprzednia. (Po tych zmianach bardziej pasuje nawiązanie nazwy do uboższej wersji XL, XL Plus nie wprowadzałoby klientów w błąd).



Dzwoniąc po różnych salonach, pracownicy przekazywali mi informację, że z powodu problemów z dostępnością elementów wyposażenia, te 4 powyżej wspomniane nie będą już dostępne dla produkowanych w 2023 Sorento. Nigdy nie wierzę na słowo, a sprawdzenie tego zajmuje kilka minut. Wchodzę więc na stronę kia.com i przechodzę na kilka wersji językowych konfiguratora Kia Sorento, w KAŻDYM innym kraju mam możliwość zamówienia teraz samochodu z pełnym wyposażeniem (tj. Bose, Kamera 360, RSPA itp).