Kiedy w końcu zabronią w Polsce agresywnych ras psów. Ktoś powie że to przesada, nie to dostosowanie prawa do rzeczywistości. Tak samo jak zawodowy pięściarz za pobicie jest sądzony jak za napaść z bronią. Zobaczcie jak wyglądają ludzie pogryzieni na twarzach przez psy, to nie zabawka tym bardziej że najczęściej takie psy wybierają patusy jak ten z filmu.