Warto zainteresować się faktem, że na koszt Polskiego podatnika w Harare stolicy Zimbabwe zostało otworzone biuro promujące ściąganie tych ludzi masowo do Polski. Ponadto bez zgody Polaków zostały podpisane międzyrządowe umowy między Polską, a Zimbabwe. To nie jest przypadek to jest zorganizowana akacja władzy w celu wynarodawiania Polski. Opisane w oficjalnym dokumencie Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022: