Pis sobie może gadać o 300 tys. żołnierzy, tysiącach czołgów i setkach Himarsów. Prawda jest taka, że póki co wszystkiego mamy ilości defiladowe, a jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to 3 duże egzaminy zostały oblane. Balony, rakiety, a teraz śmigłowce. Do tego gdyby nie zwykli ludzie, którzy nagłośnili te incydenty, to wszystko zamieciono by pod dywan. Oczywiście zakładając, że w ogóle byli świadomi niektórych z nich... Ruscy muszą mieć niezły ubaw widząc to. Pokaż całość