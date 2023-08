Jak ktoś kupuje garnki to niech kupuje, jak to twoja babcia to można z nią porozmawiać. Przekona się lub nie. Jednak to co robi MLM to działanie jak sekta. Durnie które w to wchodzą naprawdę niszczą rodziny. Sam u siebie zerwałem kompletnie kontakt z takimi osobami. Avon, "perfumy" FM i thermomixy. To jest tak skuteczna u niektórych manipulacja że zmienia się ich cała osobowość.