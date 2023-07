Eee tam, za czasów papy Stalina to połowę z tego robił jeden snajper a co dopiero 20! No, ale mimo wszystko snajperzy są skuteczni w walkach miejskich a Bachmut był frontalnie szturmowany, więc trudno wyobrazić sobie lepsze warunki by "nabijać fragi". Wychodzi średnio, że jeden snajper zabił coś koło 25 ludzi i jest to możliwe do wyobrażenia, ale ze wśród nich są takie okazy, że wybiły ponad 70 to już trochę śmierdzi Pokaż całość