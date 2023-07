To co jest najśmieszniejsze, to fakt że Szyici są o wiele lepszymi muzułmanami dla Europejczyków niż Sunnici.

Mają to święto Aszura, na pamiątkę śmierci wnuka Mahometa gdzie robią pochody, z samobiczowaniem w niektórych kręgach, ale ogólnie nie stanowią zagrożenia.

Nie toczyli z nami wojen, mieli/mają wpólnego wroga z nami, czyli sunnitów z którymi graniczyliśmy i zwalczają sunnickich fundamentalistów muzułmańskich jak Al-Kaidę, ISIS, itp.

Sunnici potrafią generować nieziemski burdel i stanowią długotrwale egzystencjonalne Pokaż całość