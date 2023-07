Jako kilkuletnie dziecko byłem zabrany na deser do lokalu przy Świętokrzyskiej, ależ to było przeżycie! W czasach gdy wszystkiego brakowało, rodzice stawali w kolejkach do sklepu spożywczego dzień wcześniej (tak dzień wcześniej) to było jak przeniesienie do innego świata.

Do tej pory pamiętam nazwy Ambrozja i Melba.