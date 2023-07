Chłop siedzi u nas w gościach i gospodarzy nazywa zwierzętami. Władza powinna go deportować, zakaz wjazdu do Polski i elo. U siebie by nie mógł pisać takich bzdur, bo byłby zajęty albo przerzucaniem zapasów na front, albo strzelaniem sie z ruskimi. Płacze jak to Polacy nie lubią Ukraińców, a sam zamiast pomagać swojemu narodowi, wypisuje bzdury w internecie.