Szkoda tylko, ze do 1945. Zbrodnie byly popelniane dłuzej. Obóz w Rembertowie, liczne katownie NKWD. I trzeba pamietać, ze MBP i wojsko byly pod nadzorem i dowodztwem radzieckim. Pelno bylo ruskich oficerów, ktorzy udawali Polaków. Rokossowski, Świerczewski... Więc to co sie dzialo w kazamatach MBP (czyli UB) to było kontrolowane i wprowadzane przez ruskich. Zresztą całe PPR bylo juz wtedy przejete przez bezpośrednich ruskich agentów. Krajowi komunisci byli odsuwani. Bierut ruski agent Pokaż całość