Ciężko powiedzieć, że Będzin ma jakiekolwiek centrum tbh, a nazywanie go "przemysłowym miastem" to już w ogóle abstrakcja. Będzin robi za miejscową pipidówę do wyśmiewania, coś jak Sosnowiec ogólnokrajowo, a Będzin bardziej lokalnie wśród ościennych miast