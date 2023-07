Ale debilizm. Na pewno powstrzyma to ewentualnych szpiegów przed sfotografowaniem interesującego ich obiektu. Jedyne na co to wpłynie to na utrudnienie normalnym ludziom życia i w zasadzie lewar do uwalenia kogokolwiek się chce. Władza zwyczajnie chce utrudnić ludziom patrzenie im na ręce. Nawet o głupi wideo rejestrator można się czepić jak będziesz z nim przejeżdżał obok dworca czy posterunku. Nieludzkie, debilne i nieprzystające do obecnych czasów prawo.