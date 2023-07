I choć awanturę między posłem a policjantami zarejestrowało siedem kamer, żadna nie uchwyciła całości. Nagrania nie zawierają dźwięku. Kluczowe wiec będą więc zeznania świadków.

Fajnie, że wraca do polityki. Mam nadzieje, że uda mu sie oczyścić swój wizerunek, bo to co go spotkało było niesprawiedliwe.7 kamer, ale żadna nic nie zarejestrowałą xD Przecież to była ustawka, żeby zniszczyć Wiplera. Tak się go bali.Tutaj tłumaczy zajście w wywiadzie.