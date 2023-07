Ja nie wiem dlaczego konstruktorzy wszelkich dużych maszyn mają awersję do kamer. Tiry/tramwaje/autobusy/samoloty i tym podobne juz dawno powinny mieć przynamniej kilka. W czasach kiedy kamerka + ekran kosztuje dosłownie kilka złotych to jest niesamowite jak bardzo jest to olewane. Byly dosłownie katastrofy lotnicze wynikające z tego że załoga nie mogla np popatrzeć do tyłu i ocenić rozmiarów pożaru albo czy podwozie jest wysunięte. Coś co da radę zrobić Webcam 480p.