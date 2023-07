Czego się spodziewać po tym jak jest podwójny rocznik.



Już przy normlanych rocnzikach dostać się do dobych liceów we Wrocławiu to był dramat. Teraz? Have fun.



Do tego wszystkie technika szorują po dnie.



W gorszych liceach masz coraz słabszych nauczycieli. Jak naprawdę zależy Ci na dostaniu się potem na porządne studia nagle robi się cyrk.



Autentycznie współczuje dzieciakom oraz rodzicom. To jest dramat dla wszystkich.