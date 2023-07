Klasyk, pierwszy dzień na skuterku i nie ogarnął hamowania i odejmowania gazu.



Swoją drogą, jaki motocykl 125cc polecicie jakoś środek transportu do przemieszczania się z punktu A do B? Mieszkam od niedawna na wsi i bez sensu jest ładować dupę w samochód za każdym razem, gdy mam coś do załatwienia w mieście, albo gdzieś dalej.



Nie lubię #!$%@?ć, ale skuterek 50cc to było za mało, żeby czuć się komfortowo na polskich drogach. Pokaż całość