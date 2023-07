" Pierwsze zdjęcie udostępnione przez funkcjonariuszy przedstawiało mężczyznę tyłem, co utrudniało jego identyfikację. Jednak mieszkańcy dotarli do innych ujęć, na których widać więcej szczegółów, w tym twarz rowerzysty."



Kwintesencja policji w jednym zdaniu... Policja w wyniku ciężkiej policyjnej roboty już po 2 latach dotarła do najbliższej kamery... która przedstawiała rowerzystę od tyłu.

Obywatel w ciągu godziny uzyskał obraz ze wszystkich okolicznych kamer dzięki czemu można było poznać fałszywe oblicze pedalarza...



I tu Pokaż całość