Stauffenberg był konserwatystą bardziej niż nazistą, ci spiskowcy to byli generalnie konserwatywni arystokraci. Byli co do zasady antypolscy, to na pewno. Ale to chyba oczywiste że Niemcy będą ich wybielać jako tych którzy próbowali obalić Hitlera. Nie żebym ich usprawiedliwiał, ale to racjonalna polityka historyczna z ich strony.