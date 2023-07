W każdej grupie gdzie liczy się bogactwo albo kompetencje nie zwraca się uwagi na rasę, płeć czy kolor skóry. Te wszystkie akcje afirmatywne i spotkania tylko dla przygłupów o odpowiednim kolorze skóry to zabawa dla najniższych warstw plebsu. Bo nawet jak ktoś jest biedakiem i niezbyt wiele umie ale cokolwiek łapie z otaczającej go rzeczywistości to nie będzie marnował czasu na spotkania z kretynami tylko po to, żeby pokazać że jest rasistą Pokaż całość