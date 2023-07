Legenda i bardzo ciekawy człowiek. Czytałem jego książki... w tamtych czasach "hakowanie", "wirusy" i w ogóle tematyka "cyberbezpieczeństwa" w to były dla ludzi pojęcia science-fiction. Wydawały się nierealne, a jednak były prawdziwe. Biorąc pod uwagę jak głośno wtedy o nim było i jak tajemnicze wydawały się te sprawy, to w pewnym sensie wprowadził ludzi w tematykę zagrożeń XXI wieku. Przynajmniej ja to tak zapamiętałem, bo kiedy go aresztowano i zaczęto opowiadać o Pokaż całość