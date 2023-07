"Kontakt z obcokrajowcem jest utrudniony, ponieważ nie posługuje się on językiem polskim, angielskim ani niemieckim" - za to akurat powinien beknąć urzędnik imigracyjny. Co to ma być? Minimum to test z języka angielskiego powinien przechodzić gościu przy wydawaniu wizy. Nie ma, to od razu deportacja