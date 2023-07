Miałam podobną sytuację w 2017 r., w warszaawskim Luxmedzie. Z tym, że jak pewnie korzystający wiedzą inny lekarz robi usg, inny prowadzi pacjentkę, więc jedyne co zrobiła to zaleciła Betę. Szkoda, że baby nie nagrałam jak mówiła, żebym jak najszybciej umawiała się na wizytę ze swoją lekarką zlecającą, bo albo jest to guz albo ciąża obumarła i jak to nie zostanie wyłyżeczkowane to karetka nie zdąży po mnie przyjechać i się wykrwawię. Pokaż całość