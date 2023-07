Niemcy musiały odejść od atomu, bo bez tego nie byłoby drogiego prądu, a bez m.in drogiego prądu ciężko zmusić ludzi do oszczędzania i do tego, żeby jak najmniej pieniędzy zostawało im na konsumpcje po zapłaceniu za podstawowe rzeczy. Tak Europa zamierza walczyć z konsumpcjonizmem, koszty życia tak wysokie, że poza podstawowymi rzeczami niezbędnymi do życia nie starczy wam na zabawę, przyjemności i konsumpcję taką jak dzisiaj. Kazano wam ograniczać konsumpcję, nie posłuchaliście Pokaż całość