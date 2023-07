Czesi sa #!$%@?, wystarczy zobaczyc co robia w przygranicznych biedronkach, ten naród jest zalosny a ludzie sa jak zwierzeta, nie potrafia sie zachowac. Kiedys myslalem inaczej ale nie ma sie co oszukiwac oni nie lubia polakow a musza u nas kupowac i maja duzy problem bo na juz jest im potrzebne z polski wszystko w ilosciach hurtowych, ten artykul klamie, moze to sie tyczy ludzi z pragi ale reszta to dno i Pokaż całość