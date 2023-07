Chyba nikt nie ma złudzeń, że jakby przyszedł ruski i obiecał 24 emerytury, 1500 na bąbelka i wiek emerytalny 40 lat to pisy tracą cały elektorat w mniej niż sekundę. Co wy się Korwina czepiacie jak liczba ku*ew pierwszych do sprzedania siebie i Polski jest u nas liczona w milionach