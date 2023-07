Jako że ilość reklam i spamu na wykopie przekracza wszelkie standardy i powoli ciężko dotrzeć do czegoś ciekawego zrobiłem krótką listę użytkowników oraz stron jakie profile reklamują.

Wykop to w końcu serwis tworzony przez użytkowników a nie boty które jedyne co robią to dodają linki do swoich stron.

Poniżej krótkie zestawienie z tylko kilku stron poczekalni. Nie musiałem się specjalnie napracować by taką listę zrobić. Poniższe profile jedyne co robią to dodawanie kolejnych znalezisk ze swojego serwisu (lub serwisu reklamodawcy). Praktycznie żaden nie ma jakiejkolwiek aktywności, komentarzy a jak coś wykopuje to jedynie znalezisko ze swoim serwisem. Rozumiem dodać jedno znalezisko i pogadać o nim, ale nie dodawać hurtem wszystko co się pojawi na stronie.

Co ciekawe wiele z tych profili ma oczywiście stałych wykopujących - przypadek czy też siatka profili by zwiększyć szanse na główną? Oczywiście nie mam pojęcia, ale mam pewne podejrzenia. Nie wiem jak dla Was, ale ja dopatruje się w tym spamu i od razu takie znaleziska zakopuje. Jak dalej będziecie wykopywać wszystko jak leci to treści dodawane przez prawdziwych wykopowiczów będą rzadkością...

PolonPL polon.pl - dodatkowo same newsy z polonu ma też mmarszalkowski

MakiFM maki.fm

Pradnikk cowkrakowie.pl

olaogo well.pl

toptoptop cyberdefence24.pl

Konrad13 pb.pl

adikos krosno24.pl

symulatorogrzewania symulatorogrzewania.pl

raport_kolejowy raportkolejowy.pl

echach kronika24.pl

salon24_pl salon24.pl

ObserwatorGospodarczy obserwatorgospodarczy.pl

Laczy_Nas_Napiecie laczynasnapiecie.pl

420smoker faktykonopne.pl

Krychu1010 tvmn.pl